Минобороны Германии: танки Leopard 2 могут поставляться в Украину и без Abrams

Поставки танков Laopard 2 в Украину никак не привязаны к ппередачей американских Abrams, заявил миснистр обороны Германии Борис Писториус.

"Я даже не сомневаюсь, что мы получим решение по этому вопросу в самое ближайшее время. Но мне ничего не известно о взаимоствязи между поставками немецких танков в Украину и позицией США о передаче своих Abrams", - сказал он в интервью телеканалу ARD.