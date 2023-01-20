Минобороны Германии: танки Leopard 2 могут поставляться в Украину и без Abrams
2023-01-20 03:51
Новый министр обороны ФРГ заявил, что немецкие власти могут передать танки Leopard 2 и без оглядки на позиция США по поставкам Abrams.
Поставки танков Laopard 2 в Украину никак не привязаны к ппередачей американских Abrams, заявил миснистр обороны Германии Борис Писториус.
"Я даже не сомневаюсь, что мы получим решение по этому вопросу в самое ближайшее время. Но мне ничего не известно о взаимоствязи между поставками немецких танков в Украину и позицией США о передаче своих Abrams", - сказал он в интервью телеканалу ARD.
В тоже время Посториус подчеркнул, что вопрос поставок вооружений в Украину обсуждался президентом США Джо Байденом и федеральным канцлером Олафом Шольцом.
Опубликовано: Максим Алексеев