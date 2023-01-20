Мишель: Евросоюзу становится всё труднее принимать новые санкции против РФ

Возглавляющий Евросовет Шарль Мишель утверждает, что ЕС становится труднее вводить новые антироссийские санкции.

20 января Шарль Мишель побеседовал с журналистами американского издания Bloomberg, где публично заявил, что Европейскому союзу становится труднее принимать новые пакеты санкционных мер в отношении России. По данным Мишеля, каждое обсуждение новых антироссийских санкций сопровождается активными спорами.

Примечательно, что накануне лидер Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала девятый пакет санкций против России, отказавшись огласить его содержание.