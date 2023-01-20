Хабек: Шольц отказал Киеву в поставках танков из-за прошлого Германии

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек объяснил нежелание Олафа Шольца передавать Украине немецкие танки.

Днём 20 января Роберт Хабек дал интервью американскому новостному агентству Bloomberg, где публично заявил, что отказ канцлера Германии Олафа Шольца передавать украинским войскам немецкие танки Leopard 2 основан на нацистском прошлом ФРГ, ввиду чего Берлин не желает ассоциироваться с любыми представителями нацистской идеологии.

Также Хабек отметил, что в случае, если Соединённые Штаты передадут Украине американские танки Abrams, Германия сможет передать Киеву свои машины.