В Рамштайне глава Пентагона потребовал активизировать военную помощь для Украины

Ввиду опасности перегруппировки российских войс и опасности нового наступления, западные страны должны активизировать военную помощь Украине, заявил глава Пентагона Ллойд Остин выступая перед участниками встречи на авиабазе Рамштайн в Германии.

"Это переломный момент. Россия пытается перегруппировать и оснастить силы для нового наступления. Это не время для промедления. Украинский народ смотрит на нас. История смотрит на нас. Мы не отступим от общей решимости помогать Украине в ее борьбе с российской агрессией", - сказал глава оборонного ведомства США.