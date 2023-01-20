В Рамштайне глава Пентагона потребовал активизировать военную помощь для Украины

APS
2023-01-20 15:01

Ллой Остин потребовал от участников встречи на авиабазе Рамштайн в Германии активизировать военную помощь Украине.

Ввиду опасности перегруппировки российских войс и опасности нового наступления, западные страны должны активизировать военную помощь Украине, заявил глава Пентагона Ллойд Остин выступая перед участниками встречи на авиабазе Рамштайн в Германии.

"Это переломный момент. Россия пытается перегруппировать и оснастить силы для нового наступления. Это не время для промедления. Украинский народ смотрит на нас. История смотрит на нас. Мы не отступим от общей решимости помогать Украине в ее борьбе с российской агрессией", - сказал глава оборонного ведомства США. 

Ранее представитель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Россия планирует крупномасштабное наступление весной 2023 года.

Опубликовано: Максим Алексеев









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