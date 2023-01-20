Spiegel: разведка ФРГ доложила о больших потерях ВСУ под Артёмовском

Немецкая разведка сообщила Министерству обороны Германии о крупных потерях вооружённых сил Украины на Артёмовском направлении.

Вечером 20 января журналисты информационного агентства Der Spiegel сообщили, что разведка при немецком Бундестаге доложила Министерству обороны Германии о существенных потерях в рядах ВСУ под Артёмовском, где недавно украинские войска отступили из населённого пункта Соледар после успешной российской наступательной операцию.

По данным немецкой разведки, каждый день боевых действий украинская армия теряет трёхзначное число солдат на Артёмовском участке фронта.