Маккол: поставка США одного танка Abrams в Украину вынудит ЕС передать ВСУ Leopard

Конгрессмен Майкл Маккол заявил, что поставка США даже одного американского танка Abrams в Украину вынудит ЕС передать ВСУ немецкие Leopard.

22 января американский телеканал ABC News сообщил о том, что председатель комитета по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол назвал условие для передачи ЕС немецких танков Leopard киевскому режиму.

Маккол считает, что «если бы мы [Вашингтон] объявили о том, что собираемся передать Abrams, хотя бы один… они[Брюссель] бы предоставили танки Leopard».

Конгрессмен выразил свою уверенность в том, что решимость политического руководства США подтолкнула бы федерального канцлера Германии Олафа Шольца одобрить отправку из порядка десяти стран Европейского союза танков Leopard для обеспечения боеспособности Вооружённых сил Украины, однако ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что между предоставлением Украине танков Abrams и Leopard нет никакой связи.