Как сообщается в официальном телеграм-канале Штаба территориальной обороны Донецкой народной республики, вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль два населенных пункта возле Артемовска — Краснопольевку и Двуречье.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в боях за Двуречье украинские вооруженные силы потеряли около 50 человек убитыми и ранеными.

Город Артемовск находится на подконтрольной Украине части Донецкой народной республики к северу от крупного населенного пункта Горловка. Это важный стратегический объект, поскольку через него осуществляется транспортное сообщение для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Поэтому за город в настоящее время идут ожесточенные бои.

Ранее сообщалось, что российская артиллерия нанесла мощный удар по позициям украинских войск в Херсоне. По данным осведомленного источника в этом городе, вчера в районе Белозерка артиллерийским огнем по позиции 124-й бригады территориальной обороны вооруженных сил Украины уничтожены 11 и ранены 7 украинских военнослужащих.