Минобороны Германии: два эшелона ЗРК Patriot направляются в Польшу

Немецкое Министерство обороны сообщило о начале переброске зенитно-ракетных комплексов Patriot в Польшу после инцидента с падением украинского боеприпаса в этой стране.

В понедельник пресс-служба военно-воздушных сил Германии сообщила, что два эшелона американских ЗРК Patriot уже направляются в Польшу с целью усиления обороны воздушного пространства восточного фланга стран-участниц Североатлантического альянса. Известно, что зенитно-ракетные комплексы Patriot могут быть использованы в качестве средств противовоздушной обороны.

В Минобороны ФРГ отметили, что конвой с перебрасываемыми в Польшу "Пэтриотами" сопровождает пятьдесят единиц спецтехники и 150 солдат.