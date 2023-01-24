Зеленский анонсировал кадровые решения по управленцам разного уровня после отставки замглавы ОПУ Тимошенко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в отношении управленцев разного уровня будут приняты кадровые решения.

По его словам, некоторые такие решения уже готовы, остальные ожидаются 24 января.

Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники сообщило, что заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении.

По информации издания, свои посты в ближайшее время покинут главы военных администрации Херсонской, Запорожской, Сумской и Днепропетровской областей.