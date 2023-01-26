Зеленский: Российские войска на востоке продвигаются вглубь Украины

Президент Украины Зеленский заявил об успеха российских частей в ходе спецоперации.

В интервью Sky News президент Украины Владимир Зеленский рассказал правду о боях с российской армией на востоке страны.

По словам Зеленского, Вооруженные силы Российской Федерации продвигаются вглубь украинской территории.

"Зеленский признал, что российские силы "продвигаются на востоке", - передает информагентство РИА Новости.