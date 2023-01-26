МИД Германии извинился перед Африканским союзом за слова про Лаврова

Пресс-служба немецкого Министерства иностранных дел принесла извинения Африканскому союзу за нелестное высказывание о российском министре Сергее Лаврове.

26 января пресс-секретарь Африканского союза Эбба Калонд сообщила, что Министерство иностранных дел Германии обвинило главу МИД России Сергея Лаврова в попытке распространять дезинформацию об Украине при визите в Африку. При этом в немецком внешнеполитическом ведомстве отметили, что Лавров посетил африканский континент явно не для того, чтобы смотреть на леопардов.

В ответ на заявление МИД ФРГ Калонд сообщила, что в таком случае глава данного ведомства Анналена Бербок также посещала Африку для того, чтобы смотреть на животных, поскольку она не уважает местное население и его культуру. Позднее пресс-служба немецкого МИДа извинилось за непродуманное высказывание в адрес Сергея Лаврова.