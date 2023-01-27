Полковник вооружённых сил Британии Ричард Кемп утверждает, что российские войска неизбежно вытеснят украинских военных с территории республик Донбасса.

Новостное агентство Sky News опубликовало интервью с британским полковником Ричардом Кемпом, который публично заявил, что группировка российских войск в зоне проведения спецоперации планомерно вытесняет подразделения ВСУ с территории Донбасса, нанося прицельные артиллерийские удары по позициям украинских военных.

По мнению Кемпа, по итогам специальной военной операции войска России выполнят все цели, которые были поставлены Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года.