Гогунский сообщил, что Корчевников чувствует себя все хуже

Звезда "Универа" Виталий Гогунский сообщил, что ведущий Борис Корчевников практически не слышит. Он читает по губам, воспроизводит речь гостей программы "Судьба человека" при помощи гаджетов.

Актер Виталий Гогунский, будучи участником ток-шоу "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым, вспомнил, что состояние здоровья ведущего ухудшается.

Гогунский утверждает, что Корчевников читал по губам, так как почти не слышит. Вести передачу журналисту помогают гаджеты.

Устройства считывают речь гостя передачи и передают ее в письменном виде.