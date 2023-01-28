«РИА Новости»: ВС РФ уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ под Авдеевкой

Служащие ВС РФ уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу в окрестностях города Авдеевка в ДНР.

28 января информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на своего корреспондента, сообщило о ликвидации служащими Вооружённых сил Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы на Авдеевском направлении.

Согласно информации корреспондента «РИА Новости», российские военнослужащие открыли огонь по украинским диверсантам из 152-мм армейской самоходной пушки «Гиацинт» и 122-миллиметровых самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», успешно поразив скопление живой силы противника.

Отмечается, что уничтожение ДРГ ВСУ стало возможным благодаря разведчикам ВС РФ, которые при помощи современных оптико-электронных средств наблюдения, таких как тепловизоры и приборы ночного видения смогли выявить украинских диверсантов при попытке пересечь линию фронта и проникнуть на территорию России.