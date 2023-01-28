Шольц: Берлин не допустит расширения границ России с применением силы

Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал о ключевой цели правительства Германии в рамках поддержки Украины во время российской спецоперации.

Пресс-служба Кабинета министров Германии опубликовала фрагмент выступления немецкого канцлера Олафа Шольца, который утверждает, что главнейшей целью администрации Берлина в российско-украинском конфликте является недопущение расширения границ России с применением силы со стороны официальной Москвы.

Также Шольц отметил, что власти Германии намерены продолжать оказывать поддержку Киеву, балансируя на грани недопущения прямой войны между Россией и странами НАТО.