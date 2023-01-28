Канцлер Германии Шольц: Германия адаптировалась к реальности, в которой не сотрудничает с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна уже адаптировалась к новой реальности, в которой не сотрудничает с Россией.

Он отметил, что немецким властям удалось за несколько месяцев трансформировать энергосистему страны.

Шольц подчеркнул, что за это время Германия сумела избавиться от зависимости от российского газа, а также угля и нефти.

По его мнению, в будущем мир станет многополярным, и в нем будут влиятельные страны Африки, Латинской Америки, Азии.