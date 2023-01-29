Fox News: в Мексике большая белая акула откусила голову дайверу
2023-01-29 18:05
Телеканал Fox News сообщает, что в бухте Тобари в Мексике большая белая акула напала на дайвера Мануэля Лопеса и откусила ему голову.
Мужчина нырял в бухте за моллюсками, когда на него напала акула. Это первое нападение в текущем году.
О случившемся стало известно от двух рыбаков, которые находились неподалеку от Лопеса в момент нападения.
Ранее дайверов в данном районе предупредили, что присутствие акул увеличилось, поэтому многие из них не работали в последнее время.
Опубликовано: Светлана Репина
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Эльза
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