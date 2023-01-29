Fox News: в Мексике большая белая акула откусила голову дайверу

Телеканал Fox News сообщает, что в бухте Тобари в Мексике большая белая акула напала на дайвера Мануэля Лопеса и откусила ему голову.

Мужчина нырял в бухте за моллюсками, когда на него напала акула. Это первое нападение в текущем году.

О случившемся стало известно от двух рыбаков, которые находились неподалеку от Лопеса в момент нападения.

Ранее дайверов в данном районе предупредили, что присутствие акул увеличилось, поэтому многие из них не работали в последнее время.