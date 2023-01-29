Таксист под прикрытием: почему в Джентльменах удачи герой Олега Видова так ни разу и не взглянул на Косого

Заразительная улыбка Савелия Крамарова не дала Олегу Видову оживить сцену в такси в фильме Джентльмены удачи, ведь он боялся рассмеяться.

Комедийный дар Савелия Крамарова заставил режиссера пересмотреть сцену в такси в Джентльменах удачи. По первоначальному замыслу герой Олега Видова, милиционер, изображавший таксиста, должен был активно общаться с пассажирами, чтобы не выдать себя.

Но каждый раз, когда Олег Видов начинал играть эту сцену, он не мог сдержать смеха, глядя на уморительное выражение лица Савелия Крамарова, сыгравшего в фильме Косого. Было испорчено множество дублей, и режиссер уже был в отчаянии, а Видов никак не мог перестать смеяться.

В конце концов актер сдался и попросил режиссера Александра Серого изменить концепцию сцены, чтобы персонаж Видова просто смотрел на дорогу, и разговаривал с героем Крамарова.