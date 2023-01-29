Минобороны Украины признало сложную военную ситуацию на востоке страны
По словам главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова, военную ситуацию, которая сейчас сложилась в восточной части страны можно охарактеризовать как сложную.
Он заявил, что рассчитывать на западные танки можно только не раньше марта месяца. И их поставки не являются концом истории, «это лишь начало», подчеркнул Резников.
Вопреки прогнозам отдельных экспертов, по мнению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, украинские экипажи смогут освоить использование американских танков всего за несколько недель. Ранее высказывались мнения, что на это у украинских военных уйдут месяцы.
Как пишет Газета.ru, в США разработана эффективная система обучения украинских военных экипажей. В том числе, военнослужащих научат интеграции бронетанковой техники в операции на поле боя.
Опубликовано: Наталья Замечалова
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Эльза
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