Минобороны Украины признало сложную военную ситуацию на востоке страны

По словам главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова, военную ситуацию, которая сейчас сложилась в восточной части страны можно охарактеризовать как сложную.

Он заявил, что рассчитывать на западные танки можно только не раньше марта месяца. И их поставки не являются концом истории, «это лишь начало», подчеркнул Резников.

Вопреки прогнозам отдельных экспертов, по мнению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, украинские экипажи смогут освоить использование американских танков всего за несколько недель. Ранее высказывались мнения, что на это у украинских военных уйдут месяцы.

Как пишет Газета.ru, в США разработана эффективная система обучения украинских военных экипажей. В том числе, военнослужащих научат интеграции бронетанковой техники в операции на поле боя.