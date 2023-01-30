Батурин резко высказался о своем коллеге Пронине, призвавшем соотечественников строить карьеру за рубежом
Актер Юрий Батурин нелестно высказался об актере Евгении Пронине, который призвал соотечественников строить карьеру за рубежом.
Говоря об актере Евгении Пронине, Юрий Батурин в выражениях стесняться не стал.
Батурин не отрицает, что Пронин является профессионалом в своем деле, но как человек, по мнению коллеги, он - "***" .
Такую негативную реакцию Евгений вызвал из-за того, что порекомендовал россиянам строить карьеру за границей.
Юрий призвал зрителей не быть наивными и не воспринимать артистов через призму их ролей.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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