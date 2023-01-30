Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что служащие ВС РФ уничтожили до 35 бойцов 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в Харьковской области.

В понедельник, 30 января 2023 года, пресс-секретарь Министерства обороны России Игорь Конашенков во время брифинга заявил о том, что служащие Вооружённых сил Российской Федерации нанесли огневое поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад ВСУ в окрестностях сёл Тимковка и Кругляковка Харьковской области.

В результате огневого поражения ликвидировано до тридцати пяти единиц личного состава Вооружённых сил Украины.

Помимо прочего, уничтожены боевая бронированная машина и два автомобиля украинской стороны.