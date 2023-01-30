Минобороны РФ: под Угледаром российские войска вышли на новые позиции
Как сообщается в официальной сводке Министерства обороны Российской Федерации, подразделения российской армии вышли на новые рубежи под Угледаром и улучшили свои стратегические позиции в данном районе.
В сообщении ведомства говорится, что на южно-донецком и запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток», продолжая успешные наступательные действия, заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение подразделениям 1-й танковой бригады вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики.
Кроме этого, атакованы позиции 102-й бригады территориальной обороны украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области.
Также сообщается, что общие потери украинских военных на этих направлениях за сутки составили до 25 человек. Кроме того, уничтожены самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две БМП, гаубица Д-20, две гаубицы Д-30.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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Храмова Оксана
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