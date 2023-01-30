Пентагон похвастался успешным тестовым запуском гиперзвуковой ракеты
2023-01-30 20:09
В Минобороны США сообщили об успешном проведении тестового запуска гиперзвуковой ракеты.
По данным Пентагона, ракета Lockheed Martin в воздушно-реактивным гиперзвуковым двигателем справилась со своими задачами.
Уточняется, что она пролетела 555 км со скоростью 6125 км/ч на высоте более 18 км.
Это последний запуск такого оружия в тестовом режиме, проведенный Пентагоном вместе с американскими ВВС.
Опубликовано: Светлана Репина