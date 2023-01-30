Экс-президент Эстонии Кальюлайд не согласна с высылкой российских дипломатов
2023-01-30 20:14
Бывший президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает решение властей о высылке российских дипломатов достаточно «взрослым».
Она заявила, что вся внешняя политика и дипломатия Эстонии в последний год также вызывает ряд вопросов.
Кальюлайд предположила, что настоящим мотивом такого решения могли быть приближающиеся выборы в Рийгикогу.
Вместе с тем бывший президент считает, что снижение дипломатических отношений с Россией является правильным.
Опубликовано: Светлана Репина