Экс-президент Эстонии Кальюлайд не согласна с высылкой российских дипломатов

Бывший президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает решение властей о высылке российских дипломатов достаточно «взрослым».

Она заявила, что вся внешняя политика и дипломатия Эстонии в последний год также вызывает ряд вопросов.

Кальюлайд предположила, что настоящим мотивом такого решения могли быть приближающиеся выборы в Рийгикогу.

Вместе с тем бывший президент считает, что снижение дипломатических отношений с Россией является правильным.