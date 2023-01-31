Жигалова раскритиковала Нетребко за оскорбление поклонницы
2023-01-31 13:52
Блогер и журналист Алена Жигалова возмутилась поведению оперной дивы Анны Нетребко, которая позволила себе оскорбить свою подписчицу.
Анна Нетребко разместила в соцсетях снимок с Венского бала.
Одна из подписчиц оперной дивы поинтересовалась, как ей живется за рубежом, ведь она родом из Кубани.
Исполнительница оперы заявила в ответ, что лучшую часть своей жизни провела не на Кубани, а поклоннице своей пожелала, чтобы "ее стрем" оставался с ней.
Алена Жигалова же обратила внимание на слоган артистки в профиле: "Всегда помни, кто ты и откуда!", дополнив его "Всегда помни, кто ты и откуда, когда тебе выгодно!".
Опубликовано: Наталья Гончарова