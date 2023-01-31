Жигалова раскритиковала Нетребко за оскорбление поклонницы

Блогер и журналист Алена Жигалова возмутилась поведению оперной дивы Анны Нетребко, которая позволила себе оскорбить свою подписчицу.

Анна Нетребко разместила в соцсетях снимок с Венского бала.

Одна из подписчиц оперной дивы поинтересовалась, как ей живется за рубежом, ведь она родом из Кубани.

Исполнительница оперы заявила в ответ, что лучшую часть своей жизни провела не на Кубани, а поклоннице своей пожелала, чтобы "ее стрем" оставался с ней.

Алена Жигалова же обратила внимание на слоган артистки в профиле: "Всегда помни, кто ты и откуда!", дополнив его "Всегда помни, кто ты и откуда, когда тебе выгодно!".