Брянский губернатор Александр Богомаз заявил, что бойцы ВСУ из миномётов обстреляли гражданскую инфраструктуру села Ломаковка Стародубского муниципального округа.

31 января губернатор Брянской области России Александр Богомаз в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что бойцы Вооружённых сил Украины открыли огонь из миномётов по объектам гражданской инфраструктуры села Ломаковка Стародубского муниципального округа.

В результате «прилётов» со стороны ВСУ жертв и пострадавших среди мирного населения Ломаковки нет, однако несколько частных домовладений получили повреждения.

Помимо прочего, украинскими снарядами нанесён ущерб памятнику погибшим жителям региона в годы Великой Отечественной войны и зданию магазина, расположенного в брянском селе.