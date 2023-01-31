Российские военкоры сообщил, что солдат ВС РФ увернулся от гранаты и сломал дрон ВСУ голыми руками.

31 января Telegram-канал «Военкоры русской весны» опубликовали кадры, на которых солдат Вооружённых сил Российской Федерации смог увернуться от гранаты, сброшенной на него украинским беспилотным летательным аппаратом.

Российский военнослужащий, на груди которого расположен шеврон с изображением медведя, притворился мёртвым, что позволило ему уничтожить дрон противника, который спустя несколько мгновений после сброса боеприпаса начал снижаться, чтобы убедиться в эффективности удара.