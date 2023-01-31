Губернатор Брянской области Богомаз: ВСУ во второй раз за сутки нанесли удар по региону

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские военные во второй раз за сутки ударили по региону.

По его словам, ВСУ атаковали Новозыбковский городской округ. Он отметил, что гражданские объекты не разрушены, пострадавших нет.

При этом удар украинских военных привел к отключению электроснабжения двух населенный пунктов.

Ранее Александр Богомаз сообщал о минометном обстреле ВСУ села Ломаковка, расположенного в Стародубском округе.