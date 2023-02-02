Лавров: к годовщине спецоперации Россия расскажет о причастности США к взрывам на «Северных потоках»

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в своем интервью журналистам телеканала «Россия 24» и информационного агентства «РИА Новости» заявил, что Россия готовит материалы к годовщине специальной военной операции на Украине.

По словам Лаврова, российская дипломатия будет делать всё, чтобы задуманные на конец февраля и явно приуроченные к годовщине специальной военной операции антироссийские шабаши и в Нью-Йорке, и на других площадках, которые сейчас Запад совместно активно с киевским режимом прорабатывает, чтобы это не оказалось единственными мероприятиями, которые будут привлекать внимание мирового сообщества. Как подчеркнул Лавров, Россия тоже готовит «отчётность» о том, что происходило за этот год.

Помимо прочего, заявил Лавров, речь будет идти о ранее опубликованной информации о военно-биологических программах Соединенных Штатов Америки на территории Украины, а также о причастности американской администрации к взрывам на газопроводах «Северный поток».