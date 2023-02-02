МО РФ: российские солдаты уничтожили более 100 бойцов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что российские солдаты уничтожили более 100 бойцов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в ЛНР.

2 февраля представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства заявил о том, что в ходе успешных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины в районе села Кармазиновка Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества.

Конашенков уточнил, за прошедшие сутки спецоперации по защите Донбасса российские военнослужащие на данном участке фронта уничтожили не менее ста единиц живой силы, а также шесть боевых бронированных машин и гаубицу Д-30 украинской стороны.