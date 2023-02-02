Люди, которым не повезло в любви, получили возможность назвать тараканов в честь бывших возлюбленных

Многие люди с разбитым сердцем чувствуют себя особенно несчастными и одинокими 14 февраля, то есть в День Святого Валентина.

Именно в честь этого романтического праздника зоопарк «Toronto Zoo Wildlife Conservancy» (Торонто, Канада) начал необычную акцию.

Любой желающий может заплатить 25 долларов и отомстить бывшим возлюбленным, посмеявшись над ними и назвав в их честь таракана, живущего в зоопарке.

Кампания «Назови таракана» абсолютно не ограничивает клиентов в количестве имён — можно припомнить всех своих обидчиков и обидчиц и назвать сразу нескольких насекомых в честь людей, которые не ценили любовь.

Каждый человек, заполнивший онлайн-форму на сайте зоопарка, получает официальный сертификат, доказывающий, что некий несимпатичный таракан теперь является тёзкой бывшего или бывшей.

Удивительно, но заявку на имена тараканам подали уже 450 человек.

Деньги полученные от странной акции, пойдут на благоустройство зоопарка.

Однако, находятся совсем уж мстительные персоны, которые считают, что кампания «Назови таракана» является недостаточно удовлетворительной.