На Украине призвали отправить главу Минобороны Резникова в отставку

На сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция, авторы которой призывают отправить в отставку министра обороны страны Алексея Резникова.

По их мнению, Резников не имеет представления о том, что такое армия и обороноспособность в целом.

Его также обвиняют внесмособности навести порядок в Минобороны и попытках прикрыть огромные хищения бюджетных средства.

Критические замечания в адрес Алексея Резникова появились после того, как журналисты опубликовали материалы о закупке Минобороны продовольствия для ВСУ по завышенным ценам.