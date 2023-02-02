На Украине призвали отправить главу Минобороны Резникова в отставку
2023-02-02 21:40
На сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция, авторы которой призывают отправить в отставку министра обороны страны Алексея Резникова.
По их мнению, Резников не имеет представления о том, что такое армия и обороноспособность в целом.
Его также обвиняют внесмособности навести порядок в Минобороны и попытках прикрыть огромные хищения бюджетных средства.
Критические замечания в адрес Алексея Резникова появились после того, как журналисты опубликовали материалы о закупке Минобороны продовольствия для ВСУ по завышенным ценам.
Опубликовано: Светлана Репина