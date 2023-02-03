Урсула фон дер Ляйен: Евросоюз готовит новые антироссийские санкции к годовщине конфликта на Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев заявила, что к 24 февраля планируется ввести новые санкции против России.

Она рассказала, что Евросоюз работает над десятым пакетом санкций, который должен быть запущен к годовщине украинского конфликта.

При этом Урсула фон дер Ляйен не раскрыла никаких подробностей о новым антироссийских санкциях.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил очередной пакет санкций против России с главой Еврокомиссии.