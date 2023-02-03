Урсула фон дер Ляйен: Евросоюз готовит новые антироссийские санкции к годовщине конфликта на Украине
2023-02-03 01:58
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев заявила, что к 24 февраля планируется ввести новые санкции против России.
Она рассказала, что Евросоюз работает над десятым пакетом санкций, который должен быть запущен к годовщине украинского конфликта.
При этом Урсула фон дер Ляйен не раскрыла никаких подробностей о новым антироссийских санкциях.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил очередной пакет санкций против России с главой Еврокомиссии.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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