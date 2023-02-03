Захарова: Боррель в привычной для него манере говорит неправду

Официальный представитель российского МИД Мария Захаров прокомментировала заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Он заявил, что Евросоюз открыт для мирных переговоров по Украине, но единственный способ завершения конфликта – передача средств Украине.

Захарова сказала, что Боррель говорит неправду в привычной для него манере, поскольку России неоднократно говорила о своей готовности к переговорам.

Она также отметила, что под предоставлением средств Украине Боррель понимает передачу военной техники и оружия, что является инвестициями в продолжение конфликта.