Сенатор Пушков намекнул, что китайский зонд не случайно оказался над США перед поездкой Блинкена в Пекин

Глава комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ российского Совфеда Алексей Пушков считает, что после инцидента с китайским зондом США и КНР не удастся наладить отношения.

По его словам, аэростат каким-то образом оказался над Монтаной, где находятся американских МБР Minuteman 3 прямо перед поездкой госсекретаря Блинкена в Пекин.

Пушков считает, что этот визит мог бы частично заделать бреши в отношениях Китая и США, но теперь это вряд ли удастся.

Ранее стало известно, что Блинкен отменил свой визит в Китай. Пушков назвал эту ситуацию «эффектом сбежавшего шара».