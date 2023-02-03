В Конгрессе США считают, что в китайском аэростате может быть биологическое оружие

Глава комиссии по надзору Палаты представителе Конгресса США Джемс Комер выразил обеспокоенность по поводу того, что до сих пор отсутствует информация о содержимом китайского аэростата.

По его мнению, внутри может быть биологическое оружие, поэтому аэростат ни в коем случае нельзя было допускать в воздушное пространство США,

Комер подчеркнул, что этот инцидент демонстрирует слабость администрации Байдена, которая продолжает играть в игры с Китаем.

Он напомнил, что аэростат в течение нескольких дней медленно двигался в сторону США, но американские власти никого не предупредили.