В Конгрессе США считают, что в китайском аэростате может быть биологическое оружие
2023-02-03 23:55
Глава комиссии по надзору Палаты представителе Конгресса США Джемс Комер выразил обеспокоенность по поводу того, что до сих пор отсутствует информация о содержимом китайского аэростата.
По его мнению, внутри может быть биологическое оружие, поэтому аэростат ни в коем случае нельзя было допускать в воздушное пространство США,
Комер подчеркнул, что этот инцидент демонстрирует слабость администрации Байдена, которая продолжает играть в игры с Китаем.
Он напомнил, что аэростат в течение нескольких дней медленно двигался в сторону США, но американские власти никого не предупредили.
Опубликовано: Светлана Репина