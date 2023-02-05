Шольц и Зеленский достигли «консенсуса» в вопросе нанесения ударов по РФ

Олаф Шольц утверждает, что провёл переговоры с Владимиром Зеленским, заявив ему о недопустимости ударов по российским территориям.

Утром воскресенья немецкое периодическое издание Bild сообщило, что канцлер ФРГ Олаф Шольц провёл приватный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, достигнув с ним консенсуса о недопустимости нанесения ударов по территориям России с помощью вооружений, которые страны НАТО и коллективного Запада поставляют бойцам ВСУ в рамках пакетов помощи.

Накануне экс-президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае попыток украинских военных атаковать Крым войска России будут вынуждены применять всё имеющееся оружие для отражения агрессии.