Глава Минобороны Украины Резников заявил о готовности к отставке
2023-02-05 13:33
Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что никаких разговоров о его отставке не было.
При этом он отметил, что готов к любому развитию событий, поскольку каждый чиновник должен понимать, что занимает свою должность не на всю жизнь.
Резников подчеркнул, что ему не стыдно за свои действия на посту руководителя оборонного ведомства.
Он также отметил, что ему есть, что показать из сделанного за период работы министром обороны.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Храмова Оксана
Представитель конгресса США Джо Уилсон требует отставки Байдена из-за китайского аэростата
Член комитета по обороне палаты представителей американского конгресса предлагает Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис уйти в отставку после происшествия с китайским воздушным шаром.Подробнее...
-
-