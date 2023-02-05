Глава Минобороны Украины Резников заявил о готовности к отставке

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что никаких разговоров о его отставке не было.

При этом он отметил, что готов к любому развитию событий, поскольку каждый чиновник должен понимать, что занимает свою должность не на всю жизнь.

Резников подчеркнул, что ему не стыдно за свои действия на посту руководителя оборонного ведомства.

Он также отметил, что ему есть, что показать из сделанного за период работы министром обороны.