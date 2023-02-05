Захарова назвала «ещё одним признанием» заявление Беннета о роли Запада в переговорах России и Украины

Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что слова экс-премьера Израиля Нафтали Беннета о роли Запада в переговорах России и Украины являются «ещё одним признанием».

5 февраля официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в личном Telegram-канале прокомментировала заявление бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета о роли коллективного Запада в досрочно прервавшихся переговорах Москвы и Киева.

Захарова отметила факт того, что слова Беннета являются «ещё одним признанием», проведя аналогию со словами бывшего федерального канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях 2014 года.