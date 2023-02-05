ВСУ сбросили с дронов химическое оружие на позиции ВС РФ под Новобахмутовкой
Российские военкоры сообщают, что бойцы ВСУ сбросили с дронов химическое оружие на позиции ВС РФ под селом Новобахмутовка на Авдеевском направлении.
5 февраля новостной портал Readovka, со ссылкой на российских военных корреспондентов, сообщила о факте применения Вооружёнными силами Украины химического оружия на Авдеевском направлении.
Военкоры утверждают, что украинские бойцы сбросили с беспилотного летательного аппарата цилиндры с химическим отравляющим веществом на позиции солдат армии России в окрестностях села Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике.
У попавших в зону поражения российских военнослужащих наблюдается рвота и судороги.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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