Российские военкоры сообщают, что бойцы ВСУ сбросили с дронов химическое оружие на позиции ВС РФ под селом Новобахмутовка на Авдеевском направлении.

5 февраля новостной портал Readovka, со ссылкой на российских военных корреспондентов, сообщила о факте применения Вооружёнными силами Украины химического оружия на Авдеевском направлении.

Военкоры утверждают, что украинские бойцы сбросили с беспилотного летательного аппарата цилиндры с химическим отравляющим веществом на позиции солдат армии России в окрестностях села Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике.

У попавших в зону поражения российских военнослужащих наблюдается рвота и судороги.