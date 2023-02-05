Полковник Макгрегор: главком ВСУ Залужный тайно сообщил в Пентагон о 257 тысячах погибших украинцах

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный тайно передал в США сведения о 257 тыс. погибших украинцев.

Макгрегор отметил, что это количество людей, которые погибли на Украине с начала спецоперации.

Полковник уточнил, что цифра включает как военных, так и гражданских, а украинские власти публично не раскрывают эту информацию.

Ранее сам Макгрегор оценивал потери украинской стороны в 150 тыс. человек.