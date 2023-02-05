Генерал Бэрронс: в случае столкновения с Россией Великобритании хватит снарядов на один день

Британский генерал Ричард Бэрронс утверждает, что в случае прямого столкновения с Россией Великобритании хватит боеприпасов только на один день.

По его словам, страна сейчас менее готова к войне, чем в любой другой период своей истории.

Бэрронс отмечает, что после окончания холодной войны правительство начало тратить деньги на образование, здравоохранение, соцобеспечение, сократив военные расходы.

В результате страна располагает военной техникой, которой более 30 лет, в работоспособные машины отправляет на Украину.