Генерал Бэрронс: в случае столкновения с Россией Великобритании хватит снарядов на один день
2023-02-05 23:33
Британский генерал Ричард Бэрронс утверждает, что в случае прямого столкновения с Россией Великобритании хватит боеприпасов только на один день.
По его словам, страна сейчас менее готова к войне, чем в любой другой период своей истории.
Бэрронс отмечает, что после окончания холодной войны правительство начало тратить деньги на образование, здравоохранение, соцобеспечение, сократив военные расходы.
В результате страна располагает военной техникой, которой более 30 лет, в работоспособные машины отправляет на Украину.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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