Зеленский снял с поста глав Минобороны, СБУ и ГУР Украины

Министр иностранных дел РФ планирует визит в Ирак: МИД разъяснил цели поездки

Сергей Лавров собирается посетить президента и премьер-министра Ирака Абдельлатифа Рашида и Мухаммеда Судани. Также министр иностранных дел должен провести переговоры с Фуадом Хуссйном. Об этом сообщается в МИД РФ.

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