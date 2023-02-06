Зеленский снял с поста глав Минобороны, СБУ и ГУР Украины
В высшем военном руководстве Украины произошли кардинальные перемены, Зеленский сменил руководителей.
Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности главы Министерства обороны страны Алексея Резникова. Также свой пост покинул руководитель Государственного управления Разведки Кирилл Буданов.
Последний теперь будет являться министром обороны Украины. Пост министра Внутренних дил занял Игорь Клименко. Службу безопасности Украины возглавит Василий Малюк.
Об этом сообщил глава фракции "Слуги народа" в Верховной раде Давид Арахамия.
Опубликовано: Николай Скира
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Храмова Оксана
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