Глава военной разведки Буданов возглавил Минобороны Украины вместо Резникова

Глава парламентской фракции президентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил в воскресенье, что Кирилл Буданов, нынешний глава военной разведки, сменит Алексея Резникова на посту министра обороны Украины, сообщает Reuters.

В свою очередь, Резников возглавит министерство стратегических отраслей экономики.

Арахамия заявил, что такие действия направлены на "укрепление военно-промышленного сотрудничества, что абсолютно логично, учитывая необходимость усиления министерства, которое должно делать больше".

По словам Арахамии, перевод генерала Буданова на пост министра обороны "абсолютно логичен в военное время". Его кандидатура должна быть одобрена парламентом.

Арахамия также подтвердил, что министром внутренних дел будет Игорь Клименко, исполняющий обязанности главы МВД после гибели предыдущего министра Дениса Монастырского в результате крушения вертолета в Броварах под Киевом. Пост главы СБУ займет Василий Малюк, который ранее работал СБУ в должности заместителя.

"Логика та же. На данном этапе правоохранительными органами должны руководить не политики, а профессиональные силовики", - сказал Арахамия.