Польша призывает решить вопрос о поставках истребителей Киеву на Мюнхенской конференции
По вопросу о поставках истребителей в Украину посол Польши в Берлине призвал принять решение на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Мы предложили, чтобы собравшиеся там главы государств и правительств не только обсудили этот вопрос, но и приняли решение», — сказал посол Дариуш Павлос в интервью редакционной сети Германии (RND).
Политика колебаний и проволочек, как и в случае с поставкой боевых танков в Украину, контрпродуктивна, считает дипломат.
Мюнхенская конференция по безопасности, важная встреча экспертов по политике безопасности, пройдет с 17 по 19 февраля в отеле Bayerischer Hof.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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