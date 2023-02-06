Польша призывает решить вопрос о поставках истребителей Киеву на Мюнхенской конференции

По вопросу о поставках истребителей в Украину посол Польши в Берлине призвал принять решение на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы предложили, чтобы собравшиеся там главы государств и правительств не только обсудили этот вопрос, но и приняли решение», — сказал посол Дариуш Павлос в интервью редакционной сети Германии (RND).

Политика колебаний и проволочек, как и в случае с поставкой боевых танков в Украину, контрпродуктивна, считает дипломат.

Мюнхенская конференция по безопасности, важная встреча экспертов по политике безопасности, пройдет с 17 по 19 февраля в отеле Bayerischer Hof.