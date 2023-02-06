Польша переместила системы ПВО Patriot на аэродром в Варшаве
Польские системы ПВО Patriot переместили на аэродром в варшавском районе Бемово, где они будут развернуты, сообщил в Twitter вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
"Это важный элемент подготовки солдат 3-й Варшавской зенитно-ракетной бригады", - пояснил политик.
MIM-104 Patriot — американский зенитно-ракетный комплекс на мобильной автомобильной платформе.
Система предназначена для борьбы с пилотируемыми и беспилотными летательными аппаратами, включая самолеты и вертолеты, а также с атмосферными ракетами.
Колонна с Patriot прибыл во второй половине дня 5 февраля. Телеканал Polsat News показали примерно дюжину военных машин, припаркованных на взлетно-посадочной полосе аэродроме.
Опубликовано: Николай Скира
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