Польша переместила системы ПВО Patriot на аэродром в Варшаве

Польские системы ПВО Patriot переместили на аэродром в варшавском районе Бемово, где они будут развернуты, сообщил в Twitter вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Это важный элемент подготовки солдат 3-й Варшавской зенитно-ракетной бригады", - пояснил политик.

MIM-104 Patriot — американский зенитно-ракетный комплекс на мобильной автомобильной платформе.

Система предназначена для борьбы с пилотируемыми и беспилотными летательными аппаратами, включая самолеты и вертолеты, а также с атмосферными ракетами.

Колонна с Patriot прибыл во второй половине дня 5 февраля. Телеканал Polsat News показали примерно дюжину военных машин, припаркованных на взлетно-посадочной полосе аэродроме.