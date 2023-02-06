Из-за отсутствия российского сырья немецкие компании уволят тысячи сотрудников
Немецкие компании оказались в сложной ситуации после того, как их отрезали от дешевого российского сырья. Они утратили свою конкурентоспособность и планируют сменить направление развития на более перспективные рынки.
Некоторые уже приняли стратегию, учитывающую постоянно более высокие цены на энергоносители в Германии. Они не скрывают, что планируются увольнения.
В Германии возможны массовые увольнения из крупных компаний, где на стоимость газа и электроэнергии приходится большая доля производства. Как сообщают Bloomberg, BASF SE, Dow Inc. объявили, что готовы уволить тысячи сотрудников и перевести инвестиции из Германии.
Как указывает Bloomberg, относительно теплая погода, высокие запасы газа и досрочное завершение строительства терминала сжиженного природного газа FSRU помогли снизить цены, избежать возможного нормирования и отключения электроэнергии.
Однако для многих компаний это энергетическое потепление наступило слишком поздно, и его масштабы недостаточны, чтобы защитить их от необходимости увольнять сотрудников и внедрять планы экономии.
Опубликовано: Николай Скира
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