Опытные цветоводы объяснили, зачем кладут лавровый лист в горшки с домашними растениями

Популярная пряность является природным антисептиком. Она содержит много фитонцидов, микроэлементов и дубильных веществ.

На кухне каждой хозяйки найдется пара листиков лаврушки, и использовать ее можно не только в качестве пряности.

Садоводы со стажем применяют ее в цветоводстве. Дело в том, что лавровый лист имеет антибактериальными свойствами, он содержит витамины А, В и С. А еще - калий, кальций, магний, фосфор, железо, кислоты.

Эти компоненты благоприятно отражаются на здоровье растения, укрепляет его. Лавровый лист также можно применять для оздоровления грунта, семян и корней.

После обработки настоем лаврового листа исчезают опасные микроорганизмы из грунта. Как осуществить процедуру?

Чтобы насытить грунт полезными микроэлементами и витаминами, горшки с цветами надо поставить в тазик с раствором на несколько минут. А также - опрыскать растение, полить под корень.

Для приготовления раствора следует на 1 л горячей воды (70-80 градусов) взять 3-4 лавровых листа, дать натояться 4 часа - до полного остывания.