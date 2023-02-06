Пушилин сообщил о применении ВСУ «химических составов» с дронов

2023-02-06 14:19

Глава ДНР рассказал о применении украинской армией химических составов с дронов.

Украинская армия сбрасывает химические составы с беспилотных летательных аппаратов на артемовском и угледарском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Есть факты применения химических составов на артемовском и угледарском направлениях, которые вызываю недомогания у военнослужащих", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее о применении ВСУ химического оружия рассказал советник Пушилина, военно-политический эксперт Ян Гагин.

Опубликовано: Максим Алексеев









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