Пушилин сообщил о применении ВСУ «химических составов» с дронов

Украинская армия сбрасывает химические составы с беспилотных летательных аппаратов на артемовском и угледарском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Есть факты применения химических составов на артемовском и угледарском направлениях, которые вызываю недомогания у военнослужащих", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".