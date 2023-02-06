«Страна»: фото офицера погранслужбы ВСУ Плантовской вызвало скандал

Представитель офицерского состава украинской пограничной службы Иванна Плантовская опубликовала новую фотографию, чем навлекла на себя массовую критику соотечественников.

Журналисты новостного агентства "Страна.ua" сообщают, что накануне офицер погранслужбы армии Украины Иванна Плантовская выложила в социальные сети новую фотографию, на которой видно, что представитель ВСУ ведёт роскошную жизнь во время боевых действий в родном ей государстве.

Пользователи соцсетей из Украины массово осудили поступок Плантовской, отметив, что он "позорит" украинские Вооружённые силы. Другие же комментаторы призвали немедленно уволить девушку из рядов ВСУ.